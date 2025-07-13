Edremit'te Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Edremit'te Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ikamette çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Altınoluk Mahallesi'ndeki Kelebek Sitesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında ikamette bulunan H.R.Ş. ve S.Ç.Ş. dumandan etkilendi.

İtfaiye ekiplerince evden tahliye edilen iki kişi, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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