Edremit'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda aracın kaput bölümünde gizlenmiş 2 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Narkotik ekiplerinin Edremit ilçesinde bir araca yönelik operasyonunda, aracın kaput bölümüne gizlenmiş şekilde 2 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.