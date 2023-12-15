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Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

15 Aralık 2023 12:44 Güncelleme: 12:46 Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda, otomobilde yapılan aramada 318 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.