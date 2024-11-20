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Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, buzdolabına gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin, 163 gram kokain ve diğer uyuşturucu maddeler bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, buzdolabına gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Y. (29), M.U. (19), M.A.B. (22) ve B.Ç'nin (21) Akçay Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Narkotik köpeği "Fırtına"nın da katılımıyla, şüphelilerin adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda buzdolabına gizlenmiş 8 kilo 154 gram metamfetamin ile 163 gram kokain, 1 gram esrar, 190 sentetik hap, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan haklarında adli tahkikat başlatılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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