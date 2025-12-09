Durdurulan otomobilden 5 kilo metamfetamin çıktı; 4 gözaltı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı öncesi narkotik suç olaylarını engellemek maksadıyla yürütülen çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah Edremit'te şüphe üzerine bir araç durduruldu. Özel eğitimli narkotik köpeğinin kullanıldığı aramada; bagaj içerisinde gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde ettiği belirtilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler B.K., Y.G., Ö.G. ve T.T. gözaltına alındı.