Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 586 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde emniyet güçlerince yapılan operasyonda çok sayıda uyarıcı sentetik hap ele geçirildi olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 5 bin 586 adet sentetik hapı ele geçirdi.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda, 5 bin 586 adet sentetik ecza hapı bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 zanlı hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188) suçundan yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.