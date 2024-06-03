Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları, cep telefonları ve 100 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.