Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Ele Geçirildi

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçildi.

Yakalanan şüpheliler F.İ. ve S.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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