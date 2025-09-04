Haberler

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 27 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda bir kamyonette 27 bin 769 sentetik hap bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmada, plakası tespit edilen kamyonetin sürücüsünü durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 27 bin 769 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

