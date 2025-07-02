Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda sentetik uyuşturucu hammaddesi ve haplar ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 124 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 5 sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen bir miktar paraya da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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