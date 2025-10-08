Haberler

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, evcil hayvan taşıma çantasında gizlenmiş 2 kilo 302 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir otomobilde evcil hayvan taşıma çantasına gizlenmiş 2 kilo 302 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbari bilgi üzerine harekete geçti.

Yürütülen çalışmanın ardından takibe alınan şüpheli bir otomobil durduruldu. Ekipler, araçta narkotik köpeği desteğiyle detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, aracın bagajında bulunan evcil hayvan taşıma çantası içerisindeki saklama kabına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda uyuşturucu maddeyle bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
500
