Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Jandarma, 8 ikamete eş zamanlı baskın yaparak sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ele geçirdi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik 8 ikamete eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İkametlerde ve eklentilerinde yapılan aramada, 69 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu madde, 5 gram skunk tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, şarjör ve bu tabancaya ait 5 mermi ile kesici alet ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.