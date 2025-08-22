Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin takibi sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 50,40 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.