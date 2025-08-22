Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanarak 50,40 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerin takibi sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 50,40 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
