Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 696,88 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 696,88 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.