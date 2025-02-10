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Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Edremit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 696,88 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 696,88 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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