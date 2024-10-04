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Edremit'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Edremit'te Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

Soğanyemez Mahallesi Sağuktulumba Kavşağı mevkisinde N.A. yönetimindeki 45 ACS 334 plakalı otomobil ile B.Y'nin kullandığı 34 ZF 0024 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü B.Y, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

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