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Edremit'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edremit'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir evin bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir evin bahçesine devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

O.K. yönetimindeki 10 AEP 047 plakalı hafif ticari araç, Altınoluk Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpıp, devrildi.

Ters dönen araçtaki sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ç.K, Y.K. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinde hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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