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Edremit'te Tek Katlı Evde Yangın

Edremit'te Tek Katlı Evde Yangın
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde İbrahimce Mahallesi'nde bir tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

İbrahimce Mahallesi 17024 Sokak'taki tek katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, yangını 1 saatte söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

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