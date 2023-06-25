Edremit'te tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle asayiş ve trafik denetimleri artırıldı

Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Balıkesir'in Edremit ilçesinde asayiş ve trafik denetimleri artırıldı.

Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Balıkesir'in Edremit ilçesinde asayiş ve trafik denetimleri artırıldı.

Edremit Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezi ve Akçay, Altınkum gibi sahil bölgelerinde 7'si sabit, 8'i seyir halinde 15 ekip, 10 motorize Yunus ekibi, 120 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere 185 personelle asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, emniyet güçlerinin bayram tatili süresince kanunlara ve hukuka bağlı kalarak, mesai kavramı gözetmeksizin meydana gelen ve gelebilecek olaylarla alakalı halkın huzur, güven ve sükunetini sağlamak amacıyla her gün 24 saat esasına göre devriyelerini sürdürdüğü ifade edildi.