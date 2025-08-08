Edremit'te Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Edremit'te Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan tarım arazisi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle başarıyla söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan tarım arazisi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edremit Belediyesine ait iş makinelerinin destek verdiği söndürme çalışmalarına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de katıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı

Kabine onayladı! İsrail ordusu işgale hazırlanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.