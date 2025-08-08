Edremit'te Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan tarım arazisi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Edremit Belediyesine ait iş makinelerinin destek verdiği söndürme çalışmalarına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de katıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.