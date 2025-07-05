Edremit'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Edremit'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ve kazı ekipmanı ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda farklı tarihi dönemlere ait tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler ile kazıda kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Antalya yine alevlere teslim! Turistler yangına müdahale ediyor

Tatil cenneti yine alevlere teslim! Turistler yangına müdahale ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HÜDA PAR, cuma namazı saatinde çalışanların izinli sayılması için kanun teklifi sundu

HÜDA PAR'dan cuma namazı için kanun teklifi! Kabul edilirse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.