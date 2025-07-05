Edremit'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda farklı tarihi dönemlere ait tarihi eser niteliğinde sikke ve objeler ile kazıda kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.