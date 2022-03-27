Edremit'te suya düşerek akıntıya kapılan öğrenci, boğulma tehlikesi atlattı - Haberler

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Edremit'te suya düşerek akıntıya kapılan öğrenci, boğulma tehlikesi atlattı

AA - Hakan Firik - Güncel
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Edremit'te suya düşerek akıntıya kapılan öğrenci, boğulma tehlikesi atlattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde bulunan Hasan Boğuldu Mesire Alanı'nda suya düşerek akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi geçiren öğrenci kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde bulunan Hasan Boğuldu Mesire Alanı'nda suya düşerek akıntıya kapılan ve boğulma tehlikesi geçiren öğrenci kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. (12), dengesini kaybedip suya düşerek akıntıya kapıldı. Olayı gören iki kişi, onu kurtarmak için suya atladı.

Soğuk su ve yüksek akıntı nedeniyle kurtarma çalışması güçlükle gerçekleştirildi.

Bir süre sonra baygın şekilde çevredekiler tarafından sudan çıkarılan M.Ö, sağlık görevlilerince Edremit'teki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen M.Ö'nün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Milli, Güncel, Haberler

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