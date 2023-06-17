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Edremit'te sözleşmeli personeller kadroya geçti

Edremit'te sözleşmeli personeller kadroya geçti

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Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Nüfus Müdürlüğünde sözleşmeli görev yapmakta iken kadroya geçen personellerin yemin törenine katılarak heyecanlarına ortak oldu.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Nüfus Müdürlüğünde sözleşmeli görev yapmakta iken kadroya geçen personellerin yemin törenine katılarak heyecanlarına ortak oldu.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde sözleşmeli büro personeli olarak görev yapan 4 personelin memur kadrosuna atanması nedeniyle, Edremit Kaymakamlığı toplantı salonunda yemin töreni düzenlendi. Törene, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Nüfus Müdürü Renginur Ayan, kurum kuruluş yetkilileri ve kadroya geçen personel katıldı. Personelin yemin töreni heyecanına ortak olan Kaymakam Odabaş, her birini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde Sözleşmeli Büro Personeli olarak görevli iken 26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile devlet memurluğu kadrosuna atamaları gerçekleştirilmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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