Edremit'te şok asayiş uygulaması: Şasesi kazınmış 2 motosiklet bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şok asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şasesi kazınmış 2 motosiklet ve terk edilen 2 motosiklet buldu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Edremit merkez ve Akçay bölgelerinde trafik unsurları ile birlikte şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde şok asayiş uygulaması yaptı. Şasesi kazınmış 2 motosikletle gezen şahıslar yakalanırken, kontrol noktasına yakın yerde ise 2 motosiklet terk edilmiş vaziyette bulundu. Olay yerinde bulunan ekipler gerekli çalışmaları tamamlayarak motosikletleri otoparka gönderdi. Olayla ilgili olarak O.Ö. (23) ve S.O. (21) isimli kişiler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR