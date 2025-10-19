Edremit'te Silahlı Saldırı: 2 Polis Memuru Yaralı, 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde henüz ismi öğrenilemeyen kişi, öldürdüğü kişinin aracını gasbetti. Yolda 1 kişiyi daha öldürüp, 5 kişiyi de yaralayan saldırgan, sıcak takip sonrası çıkan çatışmada polis tarafından etkisiz hale getirildi. 2'si çatışmada yaralanan polis memuru toplam 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Dün saat 23.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün öldürüldüğünü, aracının da gasbedildiğini tespit etti. Şüpheli kaçarken ateş açarak çevredeki 1 kişiyi daha öldürüp, 5 kişiyi de yaraladı. Polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan ise vurularak öldürüldü.

Olayda yaralanan 2'si polis memuru, 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcı görevlendirilip, soruşturma başlatıldı.