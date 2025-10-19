Haberler

Edremit'te Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, öldürdüğü kişinin aracını gasp ettikten sonra 1 kişiyi daha vurarak öldürdü. Olay sonrası çıkan çatışmada polisler de yaralandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde henüz ismi öğrenilemeyen kişi, öldürdüğü kişinin aracını gasbetti. Yolda 1 kişiyi daha öldürüp, 5 kişiyi de yaralayan saldırgan, sıcak takip sonrası çıkan çatışmada polis tarafından etkisiz hale getirildi. 2'si çatışmada yaralanan polis memuru toplam 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Dün saat 23.10 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde bir aracın gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün öldürüldüğünü, aracının da gasbedildiğini tespit etti. Şüpheli kaçarken ateş açarak çevredeki 1 kişiyi daha öldürüp, 5 kişiyi de yaraladı. Polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan ise vurularak öldürüldü.

Olayda yaralanan 2'si polis memuru, 7 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcı görevlendirilip, soruşturma başlatıldı.

Haber: Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi

Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Seyir halindeki otomobil E-5'te alev topuna döndü

Otomobil E-5'te alev topuna döndü
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.