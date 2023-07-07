Edremit'te Şiddetli Yağış Trafiği Felç Etti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, tatilcileri zor anlar yaşattı ve trafikte aksamalara neden oldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Güre Mahallesi'nde aniden başlayan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağmur, denizde ve havuzlarda bulunan tatilcilere zor anlar yaşattı.
Ayrıca, yerel yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalara neden oldu.
Sürücüler su birikintilerinden dolayı ilerlemekte zorluk çekti ve trafik durma noktasına geldi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel