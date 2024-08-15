Edremit'te Sazlık Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, göçmen kuşların göç güzergahında bulunan sazlık alanda çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde göçmen kuşların göç güzergahında bulunan denize yakın noktadaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
3 farklı yerde çıkan yangınla ilgili çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sazlık alandaki yangın dolayısıyla metrelerce yükselen dumanlar 5 kilometre mesafedeki ilçe merkezinden de görüldü.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerin bölgede yaklaşık 2 saatlik mücadelesi sonunda yangın kontrol altına alındı.
Bölgede, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli bir Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makinelerinin de destek verdiği soğutma çalışmaları sürüyor.
İtfaiye Edremit Yaşam Güncel Haberler
Sıcak Gelişme:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim