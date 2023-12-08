Edremit'te sahte alkol operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte alkol sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı. Operasyonda bir tabanca, sahte alkol, viski aroması, dolu makaron ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte alkol sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen sahte/kaçak alkol operasyonu kapsamında Edremit'te tespit edilen 3 adreste arama yapıldı.

İlçe merkezinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir tabanca ve bu silaha ait şarjör, yaklaşık 60 litre sahte alkol, 4 litre viski aroması, 1000 adet dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 46 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Yılbaşında piyasaya sürmek üzere sahte içki yaparak piyasaya sürmeye hazırlandıkları öne sürülen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.