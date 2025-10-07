Haberler

Edremit'te Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Döndürdü

Edremit'te Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Göle Döndürdü
Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün akşam başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar su tahliye etmekte zorlanırken, belediye ekipleri de çalışma başlattı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca süren sağanak etkili oldu. Zeytinli Mahallesi Altınkum mevkisinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Evlerin bahçeleri de sular altında kaldı. Vatandaşlar bahçelerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekiplerinin, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattığı bildirildi. Mahalleli Süleyman Öğütçü, "Akşam başladı, sabaha kadar hiç durmadı. Bizim sokakta 20-25 binada oturanlar bahçeleri ve sokaklar suyla dolduğu için evden çıkamıyor" dedi.

Haluk Sözer ise "Evimize giremiyoruz. Çocuklar okuldan gelince eve nasıl girecekler merak ediyoruz. 2 senedir aynı sorunla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

title
