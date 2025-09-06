Edremit'te Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Araçta bulunan zanlı V. Y. hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.