Edremit'te Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis, şüphe üzerine durdurduğu araçta ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Araçta bulunan zanlı V. Y. hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
