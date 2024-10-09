Edremit'te protokol üyeleri ve esnaf "Ahilik Yürüyüşü"ne katıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde protokol üyeleri ve esnaflardan oluşan kortej tarafından 50 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde Türk bayrağı eşliğinde "Ahilik Yürüyüşü" düzenlendi.

Geniş katılımlı olması amacıyla gecikmeli düzenlenen 37. Ahilik Haftası etkinliği kapsamında Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda toplanan grup, Yılmaz Akpınar Bulvarı'nı aşarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Meydanda düzenlenen kutlama töreninde, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, programda yaptığı konuşmada, Ahiliğin önemine işaret ederek, "Siz esnaf arkadaşlarımız, siz yaptığınız işle kendi işinizi değil Edremit'imizin ekonomini kalkındırıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst de asırlar öncesinden bugüne uzanan, Ahi Evran tarafından 13. yüzyılda temelleri atılan Ahilik geleneğinin birlik, beraberlik, kardeşlik gibi önemli değerleri barındıran bir olgu olduğunu vurguladı.

Dürüst, "Ahilik içi dışı, özü sözü bir olmaktır, hoşgörüyle, cömertlikle kuşatmaktır. 'Eline, beline, diline, sözüne hakim ol' demektir. 'Gönlünü, sofranı, alnını, elini açık tut' anlayışıyla birbirini seven, saygı duyan, yardım eden, fakiri gözeten, yoksulu barındıran, çalışmayı ibadet sayan, din, ahlak ve meslek kurallarına, toplumun çıkarlarının son derece bağlı olan Ahilik bizim kültürümüzdür." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetine yer verilen şehitler, vefat eden esnaf ve sanatkarlar için dua edilen etkinlikte, geleceğin zanaatkarı ve esnafı olacak öğrenciler "Ahilik Yemini" etti.

"Şed kuşanma" töreninde ise Edremit Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu, okulu birincilikle tamamlayan öğrenciye kuşağını bağladı.

Edremit Mesleki Eğitim Okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere hediyeleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve oda başkanları tarafından verildi.

Tören, esnaf odaları tarafından branşlarında "Yılın Ahisi" seçilen esnafa plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.