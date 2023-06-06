Edremit'te polisin uyuşturucu operasyonu: Kovalamaca aksiyon filmini aratmadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına karşı amansız mücadelesi sürüyor. Narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli bir aracı takibi ise aksiyon filmlerini aratmadı. Araç, kaza yapması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye olay, dün gece Kadıköy'de meydana geldi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları 34 BFF plaka sayılı aracı meydanda durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan araç kaçmaya başladı. Asayiş olaylarının neredeyse hiç yaşanmadığı mahallede müthiş bir kovalamaca yaşanırken, vatandaşlarda kovalamacayı aksiyon filmi gibi izledi. Bölgeye ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç sıkıştırıldığı sokakta farklı bir araca çarparak durduruldu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve henüz miktarı belirlenmeyen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Çorlu doğumlu D.K. (23) isimli kişi gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor. - BALIKESİR