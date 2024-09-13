Edremit'te PKK/KCK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, bu kapsamda ilçede "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.