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Edremit'te park halindeki minibüs yandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halinde bulunan minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halinde bulunan minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kadıköy Mahallesi 51 Sokak Ege Evleri otopark içinde bulunan Göksal Y. (39)'ye ait 10 AKC 998 plakalı minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri köpükle müdahale etti. Yangın nedeniyle apartmanda da panik yaşandı, bina zarar gördü. Yangın binaya sıçramadan söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir İtfaiye Edremit Güncel Haberler

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