Edremit'te park halindeki araç alev alev yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halindeki araç cayır cayır yandı. Yangının ilk anları amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Turhanbey Mahallesi'nde bulunan caminin yanındaki çok sayıda aracın park halinde olduğu boş alanda meydana geldi. 10 HG 065 plakalı aracın ön kısmının alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, polisin olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan yangının ilk anları amatör kameraya yansıdı. - BALIKESİR