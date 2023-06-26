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Edremit'te Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Edremit'te Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Altınova Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki A.A.Ş'ye C.U. yönetimindeki 34 EPH 98 plakalı otomobil çarptı. Sürücü C.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşlı adamın cesedi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Çanakkale- Balıkesir kara yolunun Altınova Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki A.A.Ş'ye C.U. yönetimindeki 34 EPH 98 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde A.A.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü C.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşlı adamın cesedi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir Jandarma Edremit Güncel Haberler

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