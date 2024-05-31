Edremit'te Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada kumaşların arasına gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirdi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, bir otomobilde, uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, dün tespit edilen otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bagajdaki kumaşların arasına gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobildeki T.İ (25), M.B (27) ve SS (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Şevki MORALI /EDREMİT(Balıkesir),