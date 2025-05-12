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Edremit'te Otomobil Dereye Devrildi: Bir Yaralı

Edremit'te Otomobil Dereye Devrildi: Bir Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili dereye devrildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit içesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

B.S, idaresindeki 35 CGK 527 plakalı otomobil, Ülkü Yolu Hamdi Türe Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü B.S, kurtarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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