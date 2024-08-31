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Edremit'te Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada, sürücüler ile bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mukaddes Arslan yönetimindeki 16 ALN 954 plakalı SUV araç ile Eyüp Yıldırım'ın kullandığı 34 KYN 891 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun Entur Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 16 ALN 954 plakalı araçta bulunan Raciye Arslan yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Raciye Arslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Edremit trafik Otomobil Güncel Haberler

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