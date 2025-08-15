Edremit'te Ormanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları bölgesinde çıkan orman yangını, 3 saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangına 8 arazöz, 50 yangın işçisi ve 2 helikopterle müdahale edildi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, ormanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Kazdağları Hasanboğuldu mevkisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 50 yangın işçisi ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrasında, yangın kontrol altına alındı.

