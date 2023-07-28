Edremit'te Orman Ürünleri İşleme Tesisinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İbrahim ve oğlu Ahmet Elman'a ait orman ürünleri işleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, orman ürünleri işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Yolören Mahallesi yakınında İbrahim ve oğlu Ahmet Elman'a ait iş yerinde sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

İşletmenin atölye bölümünde bulunan ağaçların yandığı, makinelerin kullanılamaz hale geldiği, büyük hasara yol açan olayın çıkış sebebi araştırılıyor.