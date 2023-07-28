Edremit'te Orman Ürünleri Atölyesinde Yangın Çıktı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir orman ürünleri satış ve imalat atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman ürünleri atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin çalışması ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Yolören Mahallesi'nde bir orman ürünleri satış ve imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Arka atölye kısmında kontrol altına alınıp, çevreye sirayeti önlenen yangında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel