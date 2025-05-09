Edremit'te Orman Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Kazdağları eteklerindeki Kumluca mevkiindeki ormanlık alanda temizlik çalışması yapıldı. Etkinlikte yaklaşık yarım ton atık ormandan temizlendi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler ve kamu personeli ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.

Çalışmalarda, cam ve plastik şişeler, naylon poşetler, evsel atıklar ve ambalaj malzemeleri gibi doğayı kirleten çok sayıda atık toplandı.

Etkinlik sonunda gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Odabaş, Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikle orman temizliğinin önemine dikkatin çekildiğini belirtti.

Piknik alanlarında bırakılan atıkların üzücü bir manzara oluşturduğunu ifade eden Odabaş, "Kısa sürede ormanımızın temizliğini yaptık ve gördük ki ne yazık ki ormanlarımız temiz tutulmuyor. Özellikle piknik yapıldıktan sonra ormanlara atıkların, çöplerin atıldığını üzülerek gördük." diye konuştu.

Ormanların milli bir değer olduğunu vurgulayan Odabaş, yangınla mücadele sezonunun başladığına dikkati çekerek, ormanların temiz tutulmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Cam kırıkları ve diğer yanıcı maddelerin ormanlara atılmaması gerektiğinin altını çizen Odabaş, aksi takdirde telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.