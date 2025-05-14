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Edremit'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Edremit'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusunun da bulunduğu toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

E.K. idaresindeki 10 LF 697 plakalı otomobil, Akçay Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi önünde, B.Ö'nün kullandığı 10 LA 426 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Ç.O. ve K.D.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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