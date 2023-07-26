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Edremit'te motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, eski Çanakkale yolu Zeytinli kavşağında meydana geldi. E.A. (18) idaresindeki 10 AIE 809 plakalı motosiklet, Zeytinli köyü tarafına seyreden K.B. idaresindeki 34 GR 1704 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan sürücü E.A. ile arkasında yolcu olarak bulunan A.R.B. (17) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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