Edremit'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet, otomobile çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.H.B. idaresindeki 34 FYA 612 plakalı motosiklet, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun kırsal Kavlaklar Mahallesi kavşağında önünde giden Mustafa E. yönetimindeki 16 ATN 230 plakalı otomobile çarptı.

Kazada çarpmanın şiddeti ile devrilen motosikletten düşen sürücü A.H.B. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.