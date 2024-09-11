Üye Girişi
Haberler

Edremit'te motosiklet bayisine silahlı saldırı: 3 tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, motosiklet bayisi sahibi Mehmet Şimşek'in plakasız motosiklet ile iş yerine gelenler tarafından tabancayla vurularak yaralandığı saldırıyla ilgili 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, motosiklet bayisi sahibi Mehmet Şimşek'in (45) plakasız motosiklet ile iş yerine gelenler tarafından tabancayla vurularak yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan 5 şüpheliden Mehmet Ali İ., F.E. ve G.K. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Soğuk Tulumba mevkisinde motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Mehmet Ali İ. ve beraberindeki bir kişi, plakasız motosikletle iş yerine gelerek burada iş yeri sahibi Mehmet Şimşek'e yanında getirdiği tabanca ile 9 el atış etti. Bacağına mermi isabet eden Şimşek yaralanırken, şüphelilerden Mehmet Ali İ. olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Şimşek hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Mehmet Ali İ. ile olay yerine gelip, ardından kaçan şüpheli ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Mehmet Ali İ., F.E. ve G.K. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Şimşek Motosiklet Balıkesir Güvenlik Edremit Edremit 3-sayfa Güncel Hukuk Olay Suç

Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

Merdivenden düşerek ölmemiş! İşte Narin'in ablasının ölüm nedeni

 İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

İtirafçının eşi konuştu! "Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak"

 Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Depremler! Bugün Mersin'de deprem mi oldu? 12 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Eylül İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Emerson Palmieri kimdir? Emerson Palmieri kaç yaşında, mevkisi ne, bonsevis değeri ne kadar? 2 Ağustos yükseleni nedir? 2 Ağustos yükselen burcu Cemre Üker kimdir? Miss Turkey kim 2.'si kim? 2024 Miss Turkey kim kazandı? 2 Temmuz yükseleni nedir? 2 Temmuz yükselen burcu Miss Turkey kim 1. oldu? 2024 Miss Turkey kim kazandı? 2 Haziran yükseleni nedir? 2 Haziran yükselen burcu İdil Bilgen kimdir, İdil Bilgen kaç yaşında, nereli, boyu kaç, beden ölçüleri ne, doktor mu? 2 Mayıs yükseleni nedir? 2 Mayıs yükselen burcu Nottingham Forest hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor?
title