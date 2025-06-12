Edremit'te Minibüs ile Tomruk Yüklü Kamyon Çarpıştı: 6 Yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde minibüs ile tomruk yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tomruk yüklü kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Çanakkale Edremit kara yolunun Altınoluk İskele Mahallesi yakınlarında Y.E. idaresindeki 06 FK 5658 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen O.Y. idaresindeki 10 N 0271 plakalı tomruk yüklü kamyona çarptı.

Kazada minibüs sürücü Y.E. ve araçta yolcu olarak bulunan Y.K, F.K, F.G.K, A.K. ve N.E. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Y.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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