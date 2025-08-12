Edremit'te Metruk Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk bir binada başlayan ve çevredeki ahırlara sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi'ndeki spor salonunun arkasındaki metruk bir yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ahırlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.