Edremit'te Metamfetamin Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan çalışmada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1.45 gram metamfetamin ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 1.45 gram metamfetamin ele geçirdiler.
Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri takip ettikleri bir şahsın üst aramasında1,45 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel